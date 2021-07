Attacco Inter, il nome buono potrebbe essere quello di un cavallo di ritorno

L'Inter si muove per rafforzare il reparto avanzato per la prossima stagione ed il giocatore giusto, per Simone Inzaghi, potrebbe essere un cavallo di ritorno in maglia nerazzurra.

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.it, infatti, Keita Balde potrebbe essere il nome buono per fare il ruolo di terza punta il prossimo anno visto che Sanchez potrebbe partire così come Pinamonti.

Un giocatore che Inzaghi conosce molto bene e che ha fatto benissimo alla Lazio. Vedremo se nelle prossime settimane ci potrà essere l'affondo decisivo per il giocatore del Monaco.