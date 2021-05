Attaccante cercasi: per l'Inter spunta una vecchia fiamma

L'Inter ha in mente di fare un innesto in attacco per possa assicurare affidabilità per la prossima stagione e c'è un nome nuovo

Secondo quanto riportato da Cittaceleste.it, per la prossima stagione l’Inter è alla ricerca di una punta che possa prendere il posto di Alexis Sanchez. Il cileno, infatti, potrebbe essere sacrificato nell’altare del bilancio, dal momento che ha un ingaggio da 7 milioni netti. Per sostituirlo, un nome buono è quello del Papu Gomez che a Siviglia non ha vissuto la sua miglior stagione e avrebbe voglia di tornare in Italia.