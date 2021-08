Atalanta vicina ad un centrocampista: su lui c'era anche l'Inter

Gran colpo dell'Atalanta che, nella stagione appena iniziata, ha tutta l'intenzione di dire la propria sia in campionato che in Europa e gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare un nuovo tassello a Giampiero Gasperini per rimpolpare una rosa già molto forte e per puntare in alto e creare qualcosa di storico. Come sappiamo la squadra bergamasca è alla ricerca di un centrocampista che sapesse abbinare sia qualità che quantità e garantire anche un buon numero di gol.

Ed ecco che quel centrocampista è davvero molto vicino a vestire la maglia dei bergamaschi. Infatti, secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter da parte di Gianluca Di Marzio, la Dea acquisterà il centrocampista olandese Teun Koopmeiners dell'Az Alkmaar, la passata stagione autore di una grande stagione con 15 gol tanto da valergli la convocazione con la propria nazionale per gli Europei, in cui però non ha giocato.

Su Koopmeiners, all'inizio del mercato, c'era anche l'Inter, che avrebbe voluto farne il perfetto back-up di Marcelo Brozovic, ma non se ne è fatto nulla. Dunque, l'obbiettivo interista non cambia regione e nemmeno colore della maglia, ma solo città. La dirigenza nerazzurra se lo ritroverà da avversario e vedremo se si rivelerà un rimpianto di mercato oppure no.