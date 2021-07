Asse Inter-Roma caldo: Ivan Perisic coinvolto in uno scambio?

La Roma di Josè Mourinho sta lavorando anche sul mercato per poter regalare all'allenatore portoghese ex Inter una rosa competitiva per la prossima stagione secondo i desiderata dello stesso Special One. Tra le richieste, infatti, ci sarebbe anche quella di un giocatore che possa giocare sulla fascia nella trequarti ed il nome è ancora quello di un pallino del tecnico lusitano, inseguito per tantissimo tempo quando era sulla panchina del Manchester United.

Secondo quanto è stato riportato da parte del portale Fantacalcio.it, infatti, Mou non ha mai dimenticato Ivan Perisic, esterno croato dell'Inter che potrebbe essere in uscita dalla società nerazzurra. Non è un mistero che il numero 14 interista sia un giocatore adattato nel 3-5-2 di Inzaghi, per questo potrebbe prendere vita uno scambio clamoroso che consentirebbe ad entrambe le squadre di riempire una casella rimasta scoperta in termini di ruoli da coprire. Si tratta di uno scambio tra lo stesso Perisic e Florenzi.

Il terzino della Nazionale, dopo le due avventure all'estero con Valencia e PSG, potrebbe lasciare in maniera definitiva la capitale, in cui non viene considerato un elemento centrale al progetto. Dal suo acquisto, quindi, l'Inter riuscirebbe ad avere il dopo Hakimi, dopo la cessione dell'esterno marocchino al PSG. Forse sono solo suggestioni, o forse qualcosa in più, ma bisogna prestare attenzione all'asse Milano-Roma che potrebbe diventare davvero bollente nel corso di questa estate di calciomercato.