Ashley Young Inter, via libera dallo United: le tempistiche dell'affare

Ashley Young - Inter: ci siamo. Il Manchester United sembrerebbe aver dato il via libera per il trasferimento del laterale sinistro a Milano, con i nerazzurri che avrebbero già trovato l'accordo col giocatore.



I Red Devils avrebbero richiamato dal prestito il terzino Jackson dal Trammere, con il suo approdo all'Old Trafford che darebbe il via libera alla cessione dell'esterno prescelto dai nerazzurri in questa sessione di mercato.



L'annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana, nel frattempo ci sarebbe stata un'accelerata tra le due parti proprio nelle ultime ore. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.