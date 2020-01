Ashley Young Inter, sì all'operazione solo a una condizione

Ashley Young-Inter, pista caldissima: il laterale del Manchester United sembrerebbe essere entrato seriamente in orbita Inter, con Marotta che studia la strategia per strapparlo ai Red Devils.



Nell'affare c'è il via libera di Conte, e anche il giocatore avrebbe dato il suo consenso per il trasferimento in nerazzurro. Resta però il nodo legato alle tempistiche dell'affare.



Il club targato Suning vorrebbe accelerare i tempi in questo mese, con la trattativa che potrebbe subire un'accelerata nei prossimi giorni. Rifiuto per il posticipo del colpo da parte dei nerazzurri, si lavora quindi in queste settimane per un innesto a sinistra. A riportarlo è Sky Sport.