Ashley Young Inter, ora è ufficiale: il comunicato del club

Ashley Young è un nuovo giocatore dell'Inter: il laterale sinistro ha firmato un contratto fino al 2020 con opzione per la stagione successiva. Rinforzo per Conte, che potrà contare su una pedina in più nel suo mosaico tattico.



Il giocatore è arrivato stamattina all'aeroporto Malpensa, poi le visite mediche che hanno preceduto la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri. Ecco la nota pubblicata dal sito ufficiale della società Inter.it:



"Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva".