Ashley Young Inter, il giocatore vuole solo i nerazzurri

Secondo quanto riferito dal Sun Ashley Young, esterno del Manchester United, aveva trovato un accordo con i nerazzurri prima dello scambio Politano-Spinazzola adesso congelato tra Inter e Roma.

Il calciatore vorrebbe solo i nerazzurri, nonostante l'interesse timido della Lazio manifestatosi nei giorni precedenti. Sempre stando a quanto riferito dal tabloid inglese la pista sarebbe ancora viva.



Il Manchester United spera di incassare un tesoretto dalla cessione del laterale sinistro per non perderlo in estate a parametro zero. Le complicazioni sull'asse Roma-Milano potrebbero forse cambiare la strategia del club targato Suning.