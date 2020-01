Ashley Young Inter, il giocatore è arrivato a Milano: ora le visite mediche

Secondo quanto riferito dall'inviato Alessandro Rimi, giornalista di Tuttomercatoweb, Ashley Young è arrivato oggi all'aeroporto Malpensa accompagnato dal suo agente Frank Trimboli. Il laterale sinistro ormai ex Manchester United si appresta ad effettuare le visite mediche.



La notizia era nell'aria: dopo l'assist di Solskjaer ai microfoni di Sky Sports Uk il giocatore adesso dovrà sottoporsi agli accertamenti prima di firmare il nuovo contratto col club targato Suning.



Inter scatenata: dopo lo scambio Politano- Spinazzola andato a buon fine con la Roma, adesso Conte potrà contare su una pedina in più in vista della seconda metà di stagione. Ashley Young va a rinforzare quindi la corsia di sinistra.