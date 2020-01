Ashley Young Inter, assist ai nerazzurri sulla trattativa

Ashley Young sembrerebbe aver deciso sul suo futuro: il giocatore avrebbe rifiutato il rinnovo col Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "GianlucaDiMarzio.com" l'inglese starebbe spingendo per il trasferimento all'Inter, con Solskjaer orientato verso l'esclusione del laterale sinistro in vista della prossima partita.

La decisione finale, stando alle ultime notizie riportate da "GianlucaDiMarzio.com", spetterebbe sempre ai Red Devils che ora attenderebbero un indennizzo da parte del club targato Suning per il via libera dell'ormai esubero dell'Old Trafford.



Sarebbe quindi imminente il passaggio del calciatore ai nerazzurri, dopo l'assist ricevuto dalla dirigenza capitanata da Zhang nella giornata odierna. Ore caldissime per la chiusura dell'affare.