Asamoah Inter, l’esterno al passo d’addio: futuro in Turchia per l’ex Juventus

La dirigenza nerazzurra è anche al lavoro sul fronte cessioni e piazzare gli esuberi presenti in rosa in modo da reinvestire il denaro ricavato sul mercato. Tra i nomi in uscita ci sarebbe anche quello di Kwadwo Asamoah. Il ghanese non convince dal punto di vista fisico e non rientrerebbe più nei piani di Antonio Conte.

L’entourage dell’esterno mancino sarebbe già alla ricerca di una nuova squadra, ma prima bisognerà trovare anche l’intesa con l’Inter. Il giocatore ha ancora un anno di contratto e l'Inter potrebbe liberarlo a costo zero in modo da risparmiare i quasi tre milioni di euro di ingaggio che percepisce attualmente.

Come riportato da calciomercato.com, sulle tracce di Asamoah ci sarebbero anche alcuni club italiani, ma non sarebbero in grado di garantirgli un ingaggio del genere. È molto più probabile che il suo futuro sia all'estero, specialmente in Turchia. Il giocatore, infatti, sarebbe nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce, che potrebbero garantirgli un ingaggio alto.