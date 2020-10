Asamoah Inter, l'agente è in sede per ultimare la risoluzione del contratto

L'Inter e Kwadwo Asamoah sono ai saluti. Il ghanese, dopo essere stato ingaggiato a parametro zero nell'estate del 2018, è pronto a risolvere consensualmente il contratto che lo lega ai nerazzurri.

A farlo sapere è la redazione di Tuttomercatoweb che precisa inoltre che all'interno della sede sita in Via della Liberazione, da pochi minuti è arrivato Edoardo Crnjar, agente che cura gli interessi del ghanese.

Il ritorno alla base di Ivan Perisic insieme agli ingaggi di Ashley Young prima e di Aleksandar Kolarov poi, hanno chiuso definitivamente le porte ad un calciatore che anche per via dei numerosi infortuni a Milano non è mai riuscito ad esprimere il talento che aveva espresso con la maglia della Juventus.