AS - Non solo Inter, anche l'Atletico Madrid è su Rebic

Secondo quanto riportato da "AS" anche l’Atletico Madrid avrebbe annotato sul suo taccuino Ante Rebic. I Colchoneros, infatti, sono alla ricerca di un degno sostituto di Griezmann che, dopo aver annunciato poche settimane fa l’addio al club di Cerezo, è in procinto di trasferirsi al Barcellona. Il campione del mondo andrà a comporre un tridente stellare con Messi e Suarez.

Non solo: stando sempre alle indiscrezioni del noto giornale iberico anche l'Inter sarebbe sulle tracce del centravanti croato. L'identikit piace a Conte, ma l'Atletico sembrerebbe voler muovere passi concreti per bruciare la concorrenza targata Suning. L'alternativa per Simeone potrebbe essere Joao Felix, ma Rebic piacerebbe moltissimo al tecnico argentino. I nerazzurri continuano a monitorare la situazione, considerando anche le sirene provenienti dalla Spagna per la punta dell'Eintracht Francoforte.