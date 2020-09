(AS) Marcelo Inter, contatto nei giorni scorsi ma l'intoppo è l'ingaggio

Spunta un nome a sorpresa per quanto concerne la fascia sinistra dell'Inter. Se negli scorsi mesi si parlava di un'ipotetico interessamento dell'AD nerazzurro Giuseppe Marotta per David Alaba del Bayern Monaco, oggi AS fa il nome di Marcelo del Real Madrid.

I nerazzurri, dopo aver ingaggiato Achraf Hakimi, sono alla ricerca di un esterno da piazzare nella corsia opposta del marocchino. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo infatti, Inter e Juventus avrebbero sondato il brasiliano che sembrerebbe disposto a lasciare Madrid.

Nella capitale spagnola Marcelo ha vinto praticamente tutto e una nuova sfida all'estero potrebbe motivarlo ancora. L'unico fattore a frenare tutto, è l'ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione che percepisce il calciatore.