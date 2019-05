(AS) Il giocatore valuta l'addio dall'Atleico: Inter pronta ad affondare il colpo

L'Inter segue il profilo di Thomas per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, e secondo AS il giocatore vorrebbe lasciare Madrid

Thomas è da tempo nei pensieri dell’Inter, che stanno valutando il profilo del ghanese per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il giocatore ha sul suo contratto una clausola rescissoria del valore di 50 milioni di euro. Marotta sta valutando la possibilità di realizzare il colpo, visto che avrebbe un’arma da giocarsi. Thomas infatti avrebbe, stando a quanto riportato da AS, l’intenzione di lasciare l’Atletico Madrid, in quanto non si sentirebbe sufficientemente valorizzato da Simeone. Il centrocampista infatti non ha la sensazione di essere intoccabile e per questo sta valutando l’addio.