Arthur Inter, ora il Barcellona non lo giudica più incedibile

Da quando Lautaro Martinez viene accostato in continuo al Barcellona di Quique Setien, le voci sulle possibili carte che i catalani possono giocarsi per arrivare all'argentino si fanno sempre più insistenti.

Una di queste è Arthur, centrocampista che con la maglia blaugrana ha fatto un vero e proprio salto di qualità e che piace non poco all'Inter. Nelle scorse settimane si è parlato di un Barcellona pronto a declinare ogni offerta per lui, ma secondo Mundo Deportivo l'unico incedibile "porta la 10 sulle spalle".

Dunque, qualora il club di Via della Liberazione dovesse quantomeno aprire ad un'ipotetica cessione di Lautaro, pensare che il Barça inserisca nell'affare Arthur oggi non è più utopia. Nel frattempo, per il brasiliano sembra essersi fatto avanti anche il Tottenham.