Arthur Inter, il Barcellona ha deciso il futuro del brasiliano

Il nome in cima alla lista del Barça è sempre quello del nerazzurro Lautaro Martinez, che ha una valutazione di 111 milioni di euro. Il club catalano non sembrerebbe disposto a pagare l’intera cifra della clausola rescissoria e potrebbe inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un possibile inserimento nella trattativa di Arthur Melo, profilo particolarmente gradito dai nerazzurri.

Il centrocampista brasiliano, acquistato dal Barcellona nel 2018 per 40 milioni di euro, sarebbe finito anche nel mirino di Tottenham, Paris Saint-Germain e Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, i blaugrana non avrebbero nessuna intenzione di inserire nella trattativa per Lautaro Martinez il cartellino Arthur. L’idea del club blaugrana sarebbe quella di blindare il centrocampista e di offrirgli un ulteriore rinnovo contrattuale. L'ex Gremio, inoltre, ha ribadito più volte che il suo desiderio è quello di restare a Barcellona e non intende essere ceduto.