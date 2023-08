Arnautovic-Inter, c’è la data d’arrivo del giocatore. Ecco perchè la società lo ha scelto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/08/2023

Arnautovic-Inter, ecco quando il giocatore sarà a Milano. Dopo l’amichevole vinta a fatica per 4-2 contro l’Egnatia, in casa nerazzurra è tempo di tuffarsi nuovamente sul mercato. Infatti, sembra oramai che stia per sfumare definitivamente la trattativa che portava al centrocampista serbo, Lazar Samardzic. Ma occhio, perchè la notizia della serata di ieri è stata quella dell’imminente arrivo del nuovo centravanti.

Si tratta di un ex, ovvero Marko Arnautovic. Il giocatore austriaco, di proprietà del Bologna, è stato il prescelto per prendere il posto di Romelu Lukaku e, secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, sarà a Milano già nella giornata di oggi. Arnautovic, verrà ingaggiato per un cifra totale di 10 milioni di euro composta da 2 milioni per il prestito e 8 per l’obbligo di riscatto.

Inoltre, l’ex West Ham, andrà a guadagnare una cifra di 2,5 milioni di euro netti a stagione, con decreto crescita. Ma perchè la società ha scelto proprio lui? In primis, ovviamente, per una questione meramente economica: Arnautovic, infatti, rispetto alle altre piste via via abbandonate, era quello economicamente più sostenibile.

Ma anche l’apporto di gol che il giocatore può portare alla squadra, dal momento che sarà l’unica vera e propria prima punta di ruolo a disposizione di Simone Inzaghi. Inoltre, vista la grande esperienza, l’attaccante non avrà bisogno di adattarsi e non avrà bisogno di essere costruito passo passo.