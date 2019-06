(Ansa) Un fulmine a ciel sereno: Inter e Torino vicini all’accordo

Secondo quanto è trapelato nelle ultime settimane, anche Radja Nainggolan sarebbe fuori dal progetto nerazzurro di Conte esattamente come Mauro Icardi. Le buone prestazioni dell'ultima parte della stagione del Ninja non bastano a convincere il nuovo mister, troppe le intemperanze e le polemiche che hanno avuto l'ex romanista per protagonista.

L'Ansa ha battuto poco fa una notizia sorprendente solo fino ad un certo punto: " in attesa dell'eventuale ripescaggio in Europa League, il Torino mette a punto le sue strategie di mercato. Nelle ultime ore è insistente la voce che vorrebbe Torino e Inter vicine all'accordo per il trasferimento sotto la Mole di Radja Nainggolan. I nerazzurri, che devono snellire la rosa e incassare prima del 30 giugno, sarebbero disposti a cedere il giocatore anche in prestito e a pagare metà ingaggio. "

La fonte è sicuramente prestigiosa e degna della massima attenzione ma appare per lo meno strano che l'Inter sia disposta a cedere in prestito un giocatore pagato oltre 30 milioni di euro solo lo scorso anno e per di più partecipando al pagamento del suo ingaggio.