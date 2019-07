(ANSA) Inter, per Barella manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare

Nelle serata di ieri sera per sbloccare l'affare che porterà Nicolò Barella alla corte di Antonio Conte è arrivata l'accelerata che può essere decisiva.

La distanza tra domanda e offerta che separava Inter e Cagliari, sembra essersi ridotta considerevolmente. Il club rossoblù ha sempre richiesto 50 milioni, mentre i nerazzurri sono passati dall'offrire 36 milioni + 4 di bonus a 45 + 5 di bonus più difficili da raggiungere.

I due club hanno fretta di chiudere sulla base di quest'ultima proposta: l'Inter per mettere il giocatore a disposizione di Conte quanto prima, e il Cagliari per monetizzare e poter reinvestire sul mercato. Secondo l'ANSA, per la conclusione dell'affare mancherebbe solo l'annuncio ufficiale.