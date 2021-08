Andrea Pinamonti-Empoli: la trattativa vicina alla conclusione

Non solo mercato in entrata. L'Inter lavora anche alle cessioni di alcuni giocatori non ritenuti essenziali da Simone Inzaghi per far parte della rosa della prossima stagione. Già da tempo si sapeva di un interessamento da parte dell'Empoli per l'attaccante nerazzurro classe 1999, Andrea Pinamonti, che potrebbe andare in prestito in Toscana.

Nel corso del pomeriggio, si erano susseguite delle voci secondo cui il trasferimento sarebbe potuto saltare, visto l'acquisto da parte della società toscana di Patrick Cutrone. In realtà, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, la situazione non è così, anzi, entrambi potrebbero far parte del pacchetto offensivo del tecnico Andreazzoli.

Una trattativa che è vicina alla conclusione, per un giocatore che ha avuto poco spazio nella scorsa stagione con Antonio Conte e che non rientra nei piani del nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Ecco che arriva l'occasione Empoli che potrà dargli la continuità che il ragazzo cerca nella prossima stagione.