Ancora Romano: "La cessione di Hakimi la più importante della storia Inter"

Fabrizio Romano, in esclusiva a Sky, ha parlato ancora dell'affare Hakimi-PSG: "70 milioni per un esterno è una cifra pazzesca. Hakimi è certamente straordinario, è più di un esterno qualsiasi. Da parte dell'Inter c'è chiaramente dispiacere ma questa cessione riscriverebbe la storia del club.

Arrivare a 70 milioni per un giocatore che non è un attaccante significherebbe davvero tanta roba. Tra le cessioni più remunerative della storia dell'Inter ci sono infatti principalmente attaccanti: da Ibrahimovic al Barcellona per 69.5 milioni ad Icardi al PSG per 50, passando per Ronaldo al Real per 45 e Balotelli al City per 30, fino a Kovacic che, con i suoi 38 milioni dal Real Madrid, è l'unico non attaccante in lista".