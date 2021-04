Ancora Dybala: "Fui vicino all'Inter, ma Zamparini non volle vendermi"

Via Twitch, ospite dello streamer Llanos, è tornato a parlare Paulo Dybala. Dopo le dichiarazioni sulla stagione attuale e sulle aspettative per la prossima, l'argentino ha rivelato alcuni aneddoti del passato.

Sull'arrivo in Italia – “Dovevo prendere la decisione tra il Twente e il Palermo. C’era una differenza molto grande a livello economica: il Twente offriva 3 milioni di dollari, il Palermo 12. La cosa che mi spinse a scegliere fu la possibilità di crescere. Scelsi dunque il Palermo, anche per giocare in Serie A con alcuni dei giocatori migliori del mondo”.

Dybala all'Inter? – “Quando ero già al Palermo si parlò di un interesse forte dell’Inter, ma il presidente Zamparini non voleva vendermi. Non ci furono altre offerte da Spagna e Inghilterra”.