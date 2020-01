Amrabat Inter, pressing nerazzurro: i costi e le tempistiche dell'affare

Amrabat sembrerebbe essere sempre in orbita Inter: il regista del Verona piacerebbe ai nerazzurri e stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe stato un incontro tra l'agente e la dirigenza targata Suning.



Secondo quanto riferito dal giornalista Alessandro Rimi attraverso il suo account Twitter l'operazione sarebbe già stata impostata per giugno con la cifra che ammonterebbe sui 15 milioni.



L'Inter c'è e mantiene vivi i contatti, forte anche del gradimento del centrocampista su Milano come nuova destinazione per il proseguimento della sua parentesi italiana.