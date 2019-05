Altro che Juve, Icardi via con uno scambio che farebbe storia

Il rigore sbagliato domenica sera contro l’Empoli sarà l’ultimo episodio degno di nota della carriera di Mauro Icardi in nerazzurro? Sembra proprio di si, viste anche foto e notizie che nel dopo partita hanno raccontato dell’ex capitano sempre più ai margini del gruppo. Antonio Conte farà le sue valutazioni ma le notizie che giungono da Manchester, con Lukaku sempre più pressato dagli uomini mercato dell’Inter e quelle che vogliono Dzeko in fase di rottura con la Roma dopo l’accordo già trovato con l’Inter, parlano chiaro.

Icardi in via d’uscita dunque, ma senza che alcuna trattativa degna di questo nome si sia ancora aperta sul suo nome. Resta solo l’indiscrezione di qualche settimana fa, che voleva il Napoli di De Laurentiis pronto a riprendere il discorso laddove si era interrotto tre anni fa, quando l'ex capitano argentino fu sul punto di andare a sostituire Higuain, salvo poi ripensarci di fronte al rinnovo di contratto proposto dall’Inter

Oggi arriva un’altra conferma su questo versante, riportata dal sito Area Napoli. Il giornalista Livio Varriale ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Twitter nel quale si legge: "Icardi al Napoli. Fonti vicine alla Saras lo hanno dato per certo. I giornalisti napoletani spifferano tra di loro che la madre sia stata in città. Si dice che Icardi abbia litigato con la madre. L'offerta per Maurito secondo molti comprende scambio con Insigne".

Non sorprende più di tanto che a Napoli si pensi all’argentino. Quel che colpisce invece, qualora fosse vero, sarebbe la fonte della notizia, ovvero la Saras dovendosi necessariamente associare questo nome alla famiglia Moratti che ne è proprietaria. E per finire anche lo scambio con Insigne, per quanto ipotesi non nuova, lascia parecchio da pensare, visto il legame strettissimo che unisce il ragazzo alla sua città ed alla sua gente.