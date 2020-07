Alaba Inter, Sanè prova a trattenerlo al Bayern Monaco

C'è un "nemico" da sconfiggere per l'Inter per quanto concerne la corsa per arrivare a David Alaba. Non si tratta di un club concorrente, bensì di un componente della rosa del Bayern Monaco.

Stiamo parlando di Leroy Sané, attaccante appena ingaggiato dai bavaresi. L'ex Manchester City, in un'intervista concessa a Sport Bild, ha detto di sperare nella permanenza dell'austriaco in Germania.

Alaba secondo Sané, oltre ad essere un grande amico nel privato, è sia un ottimo laterale, sia un ottimo difensore centrale. Insomma, l'elogio del tedesco nei confronti dell'esterno è piuttosto diretto. Il contratto che lega Alaba al Bayern fino al 2021 però, è un fattore che probabilmente si rivelerà più decisivo in ottica mercato.