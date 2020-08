Alaba Inter, Rummenigge: "Spero che resti al Bayern, fissato un incontro"

David Alaba sembrerebbe essere diventato un caso in casa Bayern: il difensore austriaco non avrebbe ancora rinnovato il suo contratto coi bavaresi e adesso partirebbe il toto-nome sul suo prossimo club. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, anche se nelle ultime ore Rummenigge ha dichiarato di accelerare i tempi per il rinnovo contrattuale del calciatore. Intervistato dalla stampa tedesca, precisamente dalla Bild, il ceo del Bayern ha sottolineato l'intenzione di blindare Alaba, fissato anche un incontro con l'agente Pini Zahavi:

"Io e il diesse Salihamidzic abbiamo già detto a David quale importanza ha per il nostro club, oggi e anche per il futuro. Il nostro desiderio è che prolunghi il suo contratto (che scade nel 2021, ndr) e che chiuda con noi la carriera".

Queste le parole di Rummenigge, che evidenziano la volontà dei bavaresi di blindare il giocatore per scacciare le voci insistenti di mercato. I top club si sono fatti avanti ma dalla Germania arriverebbe la doccia fredda con la tavola già apparecchiata per l'estensione contrattuale del classe 1992 allenato da Flick. Alaba-Bayern: un rapporto destinato a protrarsi nel tempo.