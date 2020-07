Alaba Inter, Petralito gela i nerazzurri:"Rinnova o va in Liga gratis"

Il sogno di mercato nerazzurro per la prossima stagione è senza dubbio David Alaba del Bayern Monaco. L’esterno non avrebbe ancora trovato il rinnovo contrattuale con il club bavarese e potrebbe essere ceduto durante la prossima finestra di mercato. L’esterno nelle ultime settimane è stato più volte accostato ai nerazzurri, ma sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club.

Giacomo Petralito, noto agente e intermediario di diversi affari tra Serie A e Bundesliga, ha rilasciato un’intervista a calciomercato.it , nella quale ha parlato del futuro di Alaba. Stando a quanto riferisce l'agente, l'Inter non avrebbe nessuna chance e il futuro,del,giocatore potrebbe essere ancora al Bayern oppure in Spagna.

"Il giocatore prolunga con i tedeschi, oppure va a parametro zero in una squadra tra Real e Barcellona. Per cui le squadre di Serie A perdono tempo. Ha condizioni impossibile per un club italiano. A oggi non c'è nessuna chance, poi nel calcio tutto è imprevedibile e magari tra un mese cambia idea".