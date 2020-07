Alaba Inter, la stampa inglese è sicura: ci sono anche City e Chelsea

David Alaba sembrerebbe essere diventato un caso per il Bayern: il difensore austriaco non avrebbe ancora rinnovato il suo contratto coi bavaresi, ed ecco quindi che si potrebbe scatenare un'asta senza esclusione di colpi. Non solo Inter: la stampa inglese è sicura, ci sarebbero anche altri due top club pronti a darsi battaglia nella corsa al calciatore allenato da Flick.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Telegraph" anche City e Chelsea avrebbero messo nel mirino Alaba. Barça, Psg e Real Madrid le altre squadre interessate e ora la concorrenza diventa sempre più folta. Il Bayern però non sarebbe del tutto convinto di cedere il 28enne, correndo quindi il rischio di perderlo a parametro zero nella prossima finestra di mercato.



Thiago Alcantara l'altro profilo in uscita, con Rummenigge che medita su una delle due cessioni. Nel frattempo parte il toto-nome sul prossimo club di Alaba: i nerazzurri ci sono ma l'inserimento dei club d'oltremanica renderebbe ancora tortuosa la strada verso il centrocampista e il centrale dell'Allianz Arena.