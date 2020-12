Alaba Inter, la Juventus prova disturbare a disturbare Marotta

Quello di David Alaba per l'estate prossima è un nome destinato a scatenare guerra tra i top club europei. L'austriaco, che con ogni probabilità non rinnoverà il contratto che lo lega al Bayern Monaco fino al prossimo giugno, la prossima estate si libererà a costo zero.

Un fattore che fa inevitabilmente gola all'AD nerazzurro Beppe Marotta che segue la pista Alaba ormai da svariati mesi. L'unico ostacolo da superare, sono le richieste per l'ingaggio da parte Pini Zahavi.

L'agente che cura gli interessi del classe '92 infatti, per il proprio assistito richiede un contratto da almeno 15 milioni di euro netti a stagione. Una cifra senza dubbio spropositata per gli standard nerazzurri ma che può essere limata grazie alla mediazione proprio di Marotta. Nel frattempo, Sportmediaset fa sapere che per Alaba ci sarebbe pure la Juventus.