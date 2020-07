Alaba Inter, l'esterno ha già incontrato i nerazzurri: offerto stipendio da top

I nerazzurri fanno sul serio per David Alaba del Bayern Monaco. L’esterno sinistro è in scadenza di contratto con i tedeschi nel giugno del 2021 e ancora non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo. Se non dovesse riuscire a trovare entro i prossimi mesi, il club bavarese sarebbe pronto,a cederlo durante la prossima sessione di mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore è stato a Milano per ben due volte prima del lockdown per incontrare la dirigenza dell’Inter in compagnia del padre che lo rappresenta con la consulenza del procuratore Zahavi. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto uno stipendio da top player e sarebbero in attesa della decisione del giocatore.

Il Bayern Monaco lo valuterebbe 50 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero anche Real Madrid, Manchester City e Psg. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di anticipare la concorrenza e provare subito a chiudere l’operazione. Nell’affare potrebbe essere inserito il cartellino di Ivan Perisic più un robusto conguaglio economico.