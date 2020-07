Alaba Inter, il Manchester City e il rinnovo col Bayern si allontanano

L'avventura di David Alaba al Bayern Monaco sta per concludersi dopo quasi 10 anni di onorata carriera. L'austriaco ha un contratto con i bavaresi fino a giugno 2021 che non sembra intenzionato a rinnovare.

Per lui oltre l'Inter di recente si è mosso anche il Manchester City di Pep Guardiola, ma secondo la redazione tedesca di Sky Sport l'affare non decollerà per questioni tattiche. Il tecnico dei Citizens vorrebbe impiegare Alaba come difensore, mentre l'austriaco vorrebbe giocare a centrocampo.

Un disaccordo che può rivelarsi fatale e che può favorire l'Inter anche in maniera piuttosto decisiva. Beppe Marotta sul classe 1992 resta vigile, ma occhio alle possibili concorrenti dell'ultimo minuto.