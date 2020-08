Alaba Inter, Hoeness: "I club che vorrebbe lui non si sono ancora mossi"

Dopo 10 anni di carriera strepitosa, l'avventura di David Alaba al Bayern Monaco potrebbe essere vicina alla conclusione. L'austriaco ha un contratto in scadenza a giugno 2021 che con ogni probabilità non verrà prolungato.

Per lui, oltre l'Inter negli ultimi mesi si erano mosse anche Barcellona e Real Madrid, ma ai microfoni di DAZN il Presidente bavarese Oli Hoeness ha precisato: "Fortunatamente i club in cui vorrebbe trasferirsi lui non sono ancora venuti a bussare. E' per questo che ho speranza che rimanga".

Insomma, il futuro di Alaba continua ad essere appeso ad un filo molto sottile e fitto di interrogativi. Beppe Marotta chiaramente scruta l'affare, ma battere la concorrenza di due dei club più ricchi e prestigiosi del mondo sarà tutt'altro che semplice.