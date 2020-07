Alaba Inter, dalla Germania: adesso il Bayern pressa il giocatore

Il futuro di David Alaba sembrerebbe essere un punto interrogativo: il difensore attualmente al Bayern Monaco non sarebbe convinto della permanenza in Bundes e adesso parte il toto-nome sul suo prossimo club.



Secondo quanto riferito dalla "Bild" però Rummenigge avrebbe di fatto pressato il giocatore cercando di ottenere nel più breve tempo possibile una risposta in merito a un ipotetico prolungamento di contratto col club bavarese.



Alaba, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe uno dei tanti profili accostati all'Inter. Il Bayern adesso mette pressione al ventottenne allenato da Flick e se non dovesse andare in porto il rinnovo si opterebbe per una succosa cessione nella finestra di mercato per non perdere l'austriaco a parametro zero.