Alaba Inter, anche Condò spinge i nerazzurri a tesserarlo

La ricerca dell'Inter per arrivare a tesserare un nuovo esterno sinistro, specialmente dopo l'acquisto di Achraf Hakimi per la corsia di destra, inizia ad entrare nel vivo. Tra i nomi più caldi, resta quello di David Alaba del Bayern Monaco.

Quest'ultimo con i bavaresi ha un contratto di scadenza a giugno 2021 che con ogni probabilità non prolungherà. A Monaco l'exploit del giovane Alphonso Davies ha leggermente messo in ombra l'austriaco che per questo motivo, dopo quasi 10 anni, potrebbe decidere di provare una nuova avventura all'estero.

A Sky Sport infatti, Paolo Condò, complice anche la duttilità del classe '92, senza troppi giri di parole ha detto: "Il suo arrivo arricchirebbe il tasso tecnico della rosa di Antonio Conte". Un consiglio piuttosto diretto che si aggiunge alla già rinomata stima di Beppe Marotta nei confronti di Alaba.