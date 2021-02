Aguero Inter, occasione a zero: contatti avviati ma occhio alla concorrenza

In attesa di capire quale sarà il futuro societario dell’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro sul mercato in cerca di opportunità. Si preannuncia comunque un mercato a zero per l’Inter, a causa dello stop agli investimenti di Suning, oppure finanziato esclusivamente dalla cessioni.

Secondo quanto riportato dall’emittente spagnola El Chiringuito, i nerazzurri starebbero pensando anche al Kun Aguero, in scadenza di contratto col Manchester City a fine stagione e già libero di firmare un pre contratto con un altro club. L’argentino sembrerebbe intenzionato a lasciare i Citizens dopo ben 10 anni dal suo arrivo per fare una nuova esperienza in un altro campionato.

L’Inter, riporta l’emittente, avrebbe già fatto un primo sondaggio con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. Oltre che dai nerazzurri, il Kun Aguero sarebbe stato contattato anche da Juventus, Barcellona e Paris Saint-Germain. Operazione che però resta molto complicata per i nerazzurri, specialmente a causa dell’alto ingaggio percepito attualmente dal giocatore.