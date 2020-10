Aguero Inter, Messi potrebbe "facilitare" la trattiva. Il Mirror spiega come

L'estate 2021 si preannuncia scottante per quanto concerne i movimenti di alcuni attaccanti, soprattutto se uno di questi si chiama Leo Messi. La Pulce avrebbe lasciato volentieri il Barcellona già questa estate, ma vari disguidi con il club catalano hanno rimandato l'addio all'anno prossimo.

Sull'argentino secondo il Mirror tornerà il Manchester City con i Citizens che per far spazio all'attuale n°10 del Barça sono disposti a liberarsi di Sergio Aguero, attaccante con un contratto in scadenza a giugno 2021.

Ed è cosi che entrerebbe in scena l'Inter, da tempo sulle tracce del "Kun" e che qualora si presentasse la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero, ci farebbe seriamente più di un pensierino.