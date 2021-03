Aguero Inter, dall'Inghilterra spiegano che si può fare solo ad un patto

Quello di Sergio Aguero, in ottica "svincolati di lusso" è uno dei nomi più caldi che caratterizzerà la prossima sessione di mercato estivo. Il centravanti argentino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con ogni probabilità lascerà il Manchester City per accasarsi altrove.

Dal canto suo, il tabloid inglese Star on Sunday ha fatto riferimento all'interesse del Chelsea per Romelu Lukaku. Il giornale britannico infatti, spiega che il club nerazzurro lascerebbe partire il centravanti solo se avesse la certezza di riuscire ad arrivare proprio ad Aguero.

Al momento è doveroso precisare che la priorità del club nerazzurro è quella di blindare il proprio n°9, ma qualora dovessero pervenire delle offerte irrinunciabili, quello del Kun sarebbe uno dei profili maggiormente graditi dalla dirigenza di Via della Liberazione.