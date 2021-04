Agoumè Inter, deciso il futuro del talento francese. Bayern avvisato

Nonostante la delicata situazione societaria, l’Inter sarebbe al lavoro anche sul fronte rinnovi per blindare alcuni giocatori presenti in rosa. Oltre a Lautaro Martinez, Bastoni e Barella la società nerazzurra sarebbe pronta a blindare anche Lucien Agoumè, attualmente in prestito allo Spezia.

Il classe 2002, acquistato la scorsa stagione dal Sochaux, sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco che sarebbe pronto a tentare l’assalto nella prossima sessione di mercato. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la società nerazzurra avrebbe deciso di puntare su di lui anche per il futuro e offrirgli il rinnovo di contratto fino al giugno 2024 per allontanare specialmente il Bayern.

Agoumè tornerà in nerazzurro a fine stagione e verrà valutato da Antonio Conte nel corso del prossimo pre campionato. Nel caso in cui il giocatore non dovesse convincere Antonio Conte a puntare su di lui potrebbe essere ceduto a titolo definitivo soltanto di fronte ad un'offerta di almeno 15 milioni di euro.