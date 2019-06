Agoumé-Inter, ci siamo: presenti in sede Damiani, Antonello e Ausilio

Saranno ore caldissime in casa nerazzurra per quanto concerne l'acquisto di Lucien Agoumé. Il centrocampista, attualmente al Sochaux, piace non poco ai nerazzurri che stanno accelerando per chiudere l'affare.

A recarsi presso la sede del club meneghino sita in Corso Vittorio Emanuele è stato in primis Oscar Damiani, intermediario dell'affare, in attesa che arrivi anche l'agente del classe 2002, Djibril Niang. Negli ultimi minuti inoltre, ad arrivare sono stati anche l'AD Alessandro Antonello e il DS Piero Ausilio.

Con oggi, l'Inter può sancire la chiusura definitiva dell'affare, sbaragliando la concorrenza e mettendo Agoumé subito a disposizione di Antonio Conte (almeno per il ritiro estivo).