Agoumè Bayern, avviati i contatti con l’agente: chiara la posizione dell’Inter

Il Bayern Monaco è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Il club tedesco, dopo aver chiuso per il colpo Dayot Upamecano avrebbe intenzione di ringiovanire il centrocampo e avrebbe individuato in Lucien Agoumè il profilo ideale. Il classe 2002 è attualmente in prestito allo Spezia e al termine di questa stagione dovrebbe tornare all’Inter.

Come confermato dal giornalista della Bild Christian Falk sul proprio profilo Twitter, il Bayern Monaco farebbe sul serio per Lucien Agoumè ed avrebbe già contattato l'entourage del centrocampista nerazzurro. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Marsiglia, Lione e Villarreal, ma il club tedesco sarebbe attualmente in pole position.

L'intenzione dell’Inter sarebbe quella di puntare sul giocatore anche per il futuro ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe cambiare idea. I nerazzurri, infatti, sono alle prese con alcuni problemi economici e non potrebbero permettersi di rifiutare offerte importanti qualora dovessero arrivare.