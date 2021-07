Ag. Keita: "Lavoriamo per portarlo all'Inter. Inzaghi lo conosce bene"

L'Inter lavora seriamente per riportare in maglia nerazzurra l'attaccante del Monaco, Keita Balde. L'attaccante, l'anno scorso alla Sampdoria e in gol proprio nel match d'andata contro l'Inter, potrebbe essere l'attaccante giusto per Simone Inzaghi che lo ha già allenato con grandi risultati, visto che in 31 presenze ha siglato 16 gol.

Il suo agente, intanto, Federico Pastorello, ha confermato la trattativa. Ecco le sue perole riportate da Calciomercato.com: "L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku? Certo, Romelu ora è in vacanza meritata. Sono venuto per parlare di Keita Balde, l'Inter è ancora interessato: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando”.

Keita in orbita Inter, dopo l'arrivo e il mancato riscatto di due anni fa, una nuova opportunità di mercato. Un giocatore che può fare da spalla sia a Romelu Lukaku che a Lautaro Martinez, e per questo, per caratteristiche, potrebbe essere una terza punta perfetta per rinforzare l'attacco dell'Inter nella prossima stagione.