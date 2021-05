Ag. Giroud: "Può venire in Italia, ma dipende dal futuro di Dzeko e Lukaku"

Parole importanti quelle di Vincenzo Morabito, agente di Olivier Giroud che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss si è lasciato andare sul futuro dell’attaccante francese.

Ecco le sue parole: “Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto. Vediamo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku: se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia”.

Parole importanti che testimoniano come l’addio al Chelsea sia molto vicino, ma anche che Giroud non ha intenzione di essere il vice di nessuno.