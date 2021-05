Ag. Emerson Palmieri: "Lui in Italia? Alle giuste condizioni"

Emerson Palmieri potrebbe tornare nel campionato di Serie A nella prossima stagione. Il terzino campione d'Europa con la maglia del Chelsea, vorrebbe giocare di più, per questo possono aprirsi delle possibilità.

Intanto, il suo agente, Fernando Malta, apre all'Italia ai microfoni di Calciomercato.it: "Per il suo legame con la Nazionale è stato spesso accostato a club importanti come Juve, Inter e Napoli. Quando inizia una finestra di mercato, ci sono sempre voci sul suo conto. Ora, Emerson deve focalizzarsi sulla Nazionale. Questa stagione con il Chelsea è stata molto particolare. C’è stato il cambio di allenatore: con Tuchel ha un gran dialogo".

L'agente, poi, ha aggiunto: "Ora, bisogna capire quali saranno i prossimi passi del Chelsea e quale sarà il suo futuro nella prossima stagione: L’Italia è nel cuore? Ha avuto un periodo in Serie A dove ha fatto il salto di qualità. Se ci fossero tutti i presupposti, se ci fosse lo scenario ideale, sarebbe contento. Ovviamente, come agenzia non ci focalizziamo soltanto lì. Emerson ha attratto attenzioni di altri campionati e di altri grandi realtà continentali”