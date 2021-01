Ag. Eder:" Vuole l'Italia, ma non so se tornerà all'Inter"

La notizia di ieri sera lanciata da Gianluca Di Marzio, è quella di Eder come possibile pedina per l'attacco dell'Inter, che sta cercando una punta al posto di Pinamonti che, a sua volta, dovrebbe partire in prestito. Proprio di Eder ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il suo agente, Fausto Pari:" Vuole tornare in Italia. Vuole tornare nel nostro paese ma non so se all’Inter" le sue parole.

Un altro assistito di Pari è la rivelazione di questo campionato di Serie A, ovvero Zaccagni del Verona, su cui ci sono tutte le big del nostro campionato tra cui anche l'Inter:" Zaccagni sta facendo molto bene ed è normale che interessi a tanti club, i suoi obiettivi sono quelli di crescere con il Verona e giocare in Europa il prima possibile".

Pista che si raffredda, quindi, quella di Eder, che, comunque, non è da scartare completamente per il reparto avanzato nerazzurro.