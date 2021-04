Ag. Damsgaard: "Inter e Juventus su di lui? Non commento"

In esclusiva a Calciomercato.it, l'agente dell'esterno della Sampdoria, Mikkel Damsgaard, ha parlato del futuro del gioiellino classe 2000 su cui, pare, ci siano gli interessamenti di Inter e Juventus.

Ecco le parole di Jens Pedersen: "Se piace anche Inter e Juve? Preferisco non commentare le indiscrezioni di mercato. Al momento posso solo dire che Mikkel è felice alla Sampdoria ed è totalmente concentrato sulla sua avventura a Genova“.

Non si sbilancia, dunque, l'agente, ma il giocatore danese, con le sue prestazioni, fa davvero gola a tanti in Italia e in Europa.