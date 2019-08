Ag. Biraghi: "Ci sono i presupposti. Dovrà decidere la Fiorentina"

L'agente di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, è stato intervistato dai colleghi di TuttoMercatoWeb al termine dell'incontro con Joe Barone. Queste le dichiarazioni raccolte:

"È stata una chiacchierata molto piacevole e abbiamo chiarito tutta la situazione".

Biraghi andrà all'Inter?

"Il suo futuro lo deciderà la Fiorentina, è un giocatore viola ed è giusto che vengano fatte tutte le riflessioni possibili".

La volontà del ragazzo è andare all'Inter?

"Sì ma non deve dimenticare che la Fiorentina lo ha portato in Nazionale. Quindi è giusto che sia la società a decidere con calma se ci sono i presupposti per mandarlo all'Inter".

I presupposti ci sono?

"Ci sono ma chi dovrà decidere è il club che lo ha valorizzato e portato a grandi livelli. Ragioneremo con serenità. Il termine lo deciderà la Fiorentina e non c'è nessuna delle due in vantaggio. Fino a oggi nel club viola c'era un clima particolare mentre ora il clima è disteso e tranquillo. Ho conosciuto Joe Barone e sono rimasto senza parole per la sua semplicità e per la sua voglia di ascoltare. È stato accogliente e disponibile e quando si trovano queste persone è giusto che resti un clima di serenità".

Il giocatore è a disposizione di Montella?

"Certo, deve essere un professionista ed è pagato per questo. Se poi arriveranno i presupposti per andare via allora partirà".