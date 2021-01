Ag. Agoumè:" Finalmente sta giocando. Continuerà a migliorare"

Un talento che ultimamente sta trovando continuità in Serie A è Lucien Agoumè, di proprietà dell'Inter, ma in prestito allo Spezia. Il giovane, dopo un inizio in panchina, sta trovando sempre maggior fiducia in Italiano, complice anche l'assenza di Ricci. Questo potrebbe mettere da parte quanto paventato nei giorni scorsi, cioè un addio alla società ligure.

Della situazione di Agoumè, ha parlato il suo agente Djibril Niang, a Calciomercato.com:" Finalmente sta giocando, e lo sta facendo anche molto bene. È felice, lavora benissimo con l’allenatore che adesso si fida di lui".

Ha poi aggiunto:" È vero, nella prima parte della stagione lo abbiamo visto meno, ma è servita al tecnico per preparare al meglio Lucien e credo che in questa seconda parte di campionato troverà più spazio. Vedrete che continuerà a mostrare progressi. I suoi pregi migliori sono tecnica e visione, ma gara dopo gara migliorerà anche l’interdizione".