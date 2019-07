Affare Lukaku, sorpasso Juve sull'Inter. Ma i nerazzurri non mollano

Rischia di rimanere col cerino in mano l'Inter, nonostante i numerosi flirt con Romelu Lukaku e il suo entourage. Il belga ha sempre detto di preferire la meta nerazzurra per via di Antonio Conte, tecnico che non ha mai nascosto di stimare.

Oggi però la situazione è cambiata. Se prima il club in pole position per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Everton era l'Inter, oggi in pole c'è la Juventus.

I bianconeri infatti, potrebbero convincere i Red Devils a chiudere il canale con i nerazzurri, proponendo il cartellino di Paulo Dybala. Quest'ultimi però non hanno intenzione di mollare e per ingaggiare Lukaku ci proveranno fino alla fine.