Adolfo Gaich, el Tanque Junior: Inter e Milan alla finestra

Adolfo Gaich ha già convinto il Benevento. Il club campano ha deciso di far scattare l'opzione consentita per il nuovo prestito fino a giugno dell'anno prossimo, 2022.

I sanniti hanno vogliono trattenere un'altra stagione l'ex San Lorenzo, ma prima è necessario raggiungere l'obiettivo salvezza. Poi presidente e direttore sportivo decideranno se sborsare gli 11 milioni pattuiti per il riscatto. Cifra che in questo momento sembra un vero e proprio affare, visto che il valore del Tanque argentino cresce di ora in ora.

E il futuro potrebbe essere a Milano: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter lo seguiva da tempo, ancor prima del suo trasferimento in giallorosso, mentre il Milan ha preso appunti soprattutto dopo la marcatura contro la Juventus.